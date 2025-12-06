DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin77.005 +0,4%Euro1,1645 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Cooper Companies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

06.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cooper Companies Inc Registered Shs
74,50 EUR 10,00 EUR 15,50%
Charts|News|Analysen
Cooper Companies hat am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,07 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,87 USD beziffert, während im Vorjahr 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,09 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

