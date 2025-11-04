DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.375 -1,9%Bitcoin88.385 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
CoreWeave im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave fällt am Dienstagabend tief

04.11.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave fällt am Dienstagabend tief

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,9 Prozent auf 116,37 USD.

Die CoreWeave-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,9 Prozent auf 116,37 USD. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 115,15 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.417.763 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,770 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

