CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 122,84 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 122,84 USD abwärts. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 118,43 USD. Bei 120,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.119.302 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,770 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen