CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagabend billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,0 Prozent auf 127,07 USD ab.
Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 127,07 USD abwärts. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 126,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,72 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.381.828 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie.
