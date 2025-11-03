DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.847 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,82 -0,4%Gold4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktienkurs aktuell

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagabend billiger

03.11.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagabend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,0 Prozent auf 127,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
110,00 EUR -5,00 EUR -4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 127,07 USD abwärts. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 126,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,72 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.381.828 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung