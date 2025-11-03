CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

CoreWeave im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 130,82 USD.

Die CoreWeave-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 130,82 USD. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,59 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 956.100 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 10.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,770 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

