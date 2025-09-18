CoreWeave Aktie News: Anleger greifen bei CoreWeave am Freitagabend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 126,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,1 Prozent auf 126,33 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 129,39 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.922.301 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,621 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

