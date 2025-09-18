DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.262 +0,3%Nas22.566 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
CoreWeave Aktie News: Anleger greifen bei CoreWeave am Freitagabend zu

19.09.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: Anleger greifen bei CoreWeave am Freitagabend zu

Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 126,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,1 Prozent auf 126,33 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 129,39 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.922.301 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,621 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

