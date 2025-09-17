DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,1%Top 10 Crypto16,38 -1,0%Dow46.169 +0,1%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,47 -1,6%Gold3.670 +0,7%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave steigt am Freitagnachmittag

19.09.25 16:10 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave steigt am Freitagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 126,09 USD.

CoreWeave
109,00 EUR 5,50 EUR 5,31%
Um 15:53 Uhr wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 126,09 USD nach oben. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.692.456 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,621 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

