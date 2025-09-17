CoreWeave Aktie News: CoreWeave steigt am Freitagnachmittag

Kursentwicklung

Um 15:53 Uhr wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 126,09 USD nach oben. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.692.456 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,621 USD je CoreWeave-Aktie.

