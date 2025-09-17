CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit angezogener Handbremse
Die Aktie von CoreWeave zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Die CoreWeave-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 120,89 USD an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der CoreWeave-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 120,89 USD. Bei 122,88 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,24 USD nach. Bei 122,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.955.045 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 vorlegen.
2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,626 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.