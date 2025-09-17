DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.146 +0,3%Nas22.480 +1,0%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1786 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.645 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kurs der CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit angezogener Handbremse

18.09.25 20:25 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit angezogener Handbremse

Die Aktie von CoreWeave zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Die CoreWeave-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 120,89 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
103,50 EUR 3,50 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der CoreWeave-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 120,89 USD. Bei 122,88 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,24 USD nach. Bei 122,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.955.045 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 vorlegen.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,626 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung