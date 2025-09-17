Kurs der CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit angezogener Handbremse

18.09.25 20:25 Uhr

Die Aktie von CoreWeave zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Die CoreWeave-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 120,89 USD an der Tafel.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien CoreWeave 103,50 EUR 3,50 EUR 3,50% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com