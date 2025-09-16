DAX23.642 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.132 +0,3%Nas22.505 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
Aktienkurs im Fokus

CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CoreWeave

18.09.25 16:11 Uhr
CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CoreWeave

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 119,45 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 119,45 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 118,34 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 122,51 USD. Zuletzt wechselten 1.009.055 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,626 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

