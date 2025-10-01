Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Pfizer schließt Deal mit Trump für günstigere Medikamente. Mehr als 500 Entlassungen bei VW wegen Fehlverhalten. Electro Optic Systems: "Atlas Space Control" präsentiert. DroneShield-Aktie setzt Rally fort - Rheinmetall, RENK und HENSOLDT nach Rekordjagd im Visier. Inflation in Deutschland klettert auf höchsten Wert des Jahres.