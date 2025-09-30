Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Für den NASDAQ 100 ging es zum Handelsende aufwärts.
Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent höher bei 24.679,99 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,057 Prozent auf 24.597,40 Punkte an der Kurstafel, nach 24.611,35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.691,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.505,14 Zählern.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.415,42 Punkten. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Wert von 22.679,01 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, bei 20.060,69 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,66 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 24.781,73 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Zählern.
Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 3,53 Prozent auf 19,53 USD), AstraZeneca (+ 3,49 Prozent auf 76,72 USD), Amgen (+ 3,00 Prozent auf 282,20 USD), NVIDIA (+ 2,60 Prozent auf 186,58 USD) und American Electric Power (+ 2,48 Prozent auf 112,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil MercadoLibre (-6,57 Prozent auf 2.336,94 USD), PayPal (-4,56 Prozent auf 57,72 EUR), Baker Hughes (-3,62 Prozent auf 48,72 USD), Atlassian (-3,39 Prozent auf 159,70 USD) und Workday (-2,81 Prozent auf 240,73 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 65.397.789 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,689 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
