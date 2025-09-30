DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 -0,4%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.456 ±-0,0%Euro1,1738 ±0,0%Öl67,06 -0,9%Gold3.859 +0,6%
Börse New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen

30.09.25 22:32 Uhr
So bewegte sich der S&P 500 am Dienstag schlussendlich

Letztendlich verbuchte der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,41 Prozent auf 6.688,46 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 52,163 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,078 Prozent auf 6.656,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6.661,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.641,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.691,25 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6.460,26 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der S&P 500 mit 6.204,95 Punkten berechnet. Der S&P 500 notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, bei 5.762,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,97 Prozent nach oben. Bei 6.699,52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Pfizer (+ 6,83 Prozent auf 25,48 USD), Merck (+ 6,81 Prozent auf 83,93 USD), Danaher (+ 6,56 Prozent auf 198,26 USD), Bio-Techne (+ 6,51 Prozent auf 55,63 USD) und Charles River Laboratories International (+ 6,44 Prozent auf 156,46 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Albemarle (-6,68 Prozent auf 81,08 USD), MGM Resorts International (-5,12 Prozent auf 34,66 USD), Capital One Financial (-4,93 Prozent auf 212,58 USD), Paycom Software (-4,60 Prozent auf 208,14 USD) und PayPal (-4,56 Prozent auf 57,72 EUR).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 65.397.789 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,689 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
