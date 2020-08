Fortschritt im Kampf gegen Coronavirus: DAX schließt über 13.000-Punkte-Marke

Der DAX begann die Sitzung stärker und baute das Kursplus noch aus, sodass er die psychologisch wichtige 13.000-Zähler-Marke überspringen konnte. Letztlich kam er vom Tageshoch etwas zurück und schloss um 2,36 Prozent höher bei 13.066,54 Punkten. Stützend wirkte, dass zunehmend Schwung in den Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt.

Neue Corona-Behandlung?

Die US-Regierung erwägt, das Zulassungsverfahren eines Corona-Impfstoffkandidaten von AstraZeneca zu beschleunigen. Zudem erteilte sie eine Notfallgenehmigung für die Behandlung der Erkrankung COVID-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält. Der Chef der Arzneimittelbehörde FDA, Stephen Hahn, sprach von begrenzten, aber bislang "vielversprechenden" Daten zur Wirksamkeit.

"Zwar bestehen Zweifel an der Behandlung mit Blutplasma. Da sich die Anleger aber bewusst sind, dass ein langes Warten auf einen effektiven Impfstoff bevorstehen dürfte, reagieren sie positiv auf jeden Fortschritt im Kampf gegen das Virus", kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Sorgen werden ignoriert

In Europa sorgt man sich ungeachtet der Kursgewinne über die weiter hohen Neuinfektionszahlen, die höchsten seit Monaten; dazu auch über die weltweite Verschuldung: In den USA steht der Staat wegen Coronastützen so tief in der Kreide wie nach dem Zweiten Weltkrieg.

Auch die stockenden US-chinesischen Handelsgespräche können der Kauflaune nichts anhaben. Zwar sollen die Gespräche nun wieder fortgesetzt werden, doch habe US-Präsident Trump am Wochenende auch über einen kompletten Zusammenbruch spekuliert, warnt UBS-Stratege Paul Donovan. Er hofft aber, dass dies bislang nur Rhetorik vor dem Hintergrund des US-Präsidentschaftswahlkamps ist.

Der Kalender war zum Wochenstart nahezu leer. Die Marktteilnehmer warten daher bereits auf den deutschen ifo-Geschäftsklimaindex am Dienstag. Nach der herben Enttäuschung durch die Einkaufsmanagerindizes am Freitag sei er noch wichtiger als sonst, heißt es. Der ifo dürfte sich weiter verbessert haben und wegen der wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands auf dem Kontinent auch einen positiven Konjunkturausblick für Europa geben, erwartet Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Wirecard-Tage im DAX Geschichte - Delivery Hero rückt nach

Erstmals im DAX wurde nach dem traurigen Abgang des insolventen Skandalunternehmens Wirecard die Aktie von Delivery Hero gehandelt, die ihr Debüt mit erfolgreich gestaltet. Händler zeigen sich dennoch wie so oft skeptisch über die kommende Kursentwicklung des Neulings. Nach der DAX-Aufnahme fallen Aktien oft, weil die Fantasie darauf bereits im Vorfeld eingepreist wurde. Seit Jahresbeginn steht bei Delivery Hero ein Kursplus von rund 35 Prozent.

Die Analysten von Commerzbank Technical Analysis and Index Research hatten dies bereits am Freitag betont und die Einstufung auf "technisch Halten" gesenkt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag