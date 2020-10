Setzt Trump gezielt Anreize? - Dow Jones zieht an

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 27.971,36 Punkte und kann seinen Zugewinn aktuell auf 1,44 Prozent und damit 28.177,18 Zähler ausbauen.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump mit seiner Verlautbarung, die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket seien gescheitert, noch arg belastet. Nun relativiert der Präsident seine Haltung und sorgt für neue Hoffnung in der Sache. Trump stellte staatliche Hilfen für Familien, Fluggesellschaften und Kleinunternehmen in Aussicht.

Trump sei "bereit, sofort zu unterschreiben", wenn ihm eine Einzelaufstellung für die Übersendung von 1.200-Dollar-Schecks an die Amerikaner geschickt würde. Er drängte den Gesetzgeber auch dazu, ein 25-Milliarden-Dollar-Paket zur Unterstützung von Fluggesellschaften und weitere 135 Milliarden Dollar für das Programm zu bewilligen, mit dem kleinen Unternehmen geholfen werden soll.

"Das Zurückrudern von seinen früheren Botschaften ist ziemlich beachtlich. Anleger glauben, dass er gezielte Anreize setzen wird", kommentiert Marktstratege James McCormick von NatWest Markets Trumps Teilrückzieher. Der Markt gehe davon aus, dass es eine Art von Corona-Hilfspaket geben werde, daher hätten die Vortagesaussagen von Trump auch so erschreckt, merkt ein weiterer Börsianer an und verweist auf die Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell, der Staatshilfen zur Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise eingefordert hatte. Auch das am Abend erwartete Sitzungsprotokoll der Federal Reserve dürfte die Notwendigkeit zusätzlicher Hilfen offenbaren.

Trump verleiht Luftfahrttitel Flügel

Die Aktien von Fluggesellschaften stellen im Handel die klaren Gewinner. Die Branchenpapiere profitieren von der Ankündigung Trumps, den Sektorunternehmen unter die Arme greifen zu wollen.

