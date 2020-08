CureVac-Aktie gefragt: CureVac vor Vertrag mit EU über 405 Millionen Corona-Impfdosen

Wie das Unternehmen mitteilte, ist es in fortgeschrittenen Gesprächen mit der EU-Kommission über die Bereitstellung von bis zu 405 Millionen Dosen eines Covid-19-Impfstoffs. Derzeit entwickelt die an der US-Technologiebörse Nasdaq notierte CureVac einen Impfstoff auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA).

Der geplante Vertrag mit der Kommission sieht die Versorgung der EU-Mitgliedstaaten mit bis zu 225 Millionen Impfdosen vor und wird eine Option auf weitere 180 Millionen Dosen beinhalten. Die Sondierungsgespräche über den Vorab-Kaufvertrag ("Advanced Purchase Agreement", APA) seien abgeschlossen worden.

Der Impfstoffkandidat zur Prävention einer Sars-CoV-2-Infektion befindet in der klinischen Phase 1 und wird an verschiedenen Studienzentren in Deutschland und Belgien getestet. Mit ersten Ergebnissen dieser Studie wird zu Beginn des vierten Quartals gerechnet. Im Laufe des Quartals soll eine klinische Studie der Phase 2b/3 beginnen.

Im frühen Handel schießt das junge CureVac-Papier an der NASDAQ um 10,16 Prozent auf 62,68 US-Dollar hoch.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Matthias Hangst/Getty Images