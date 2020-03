DAX büßt Anfangsgewinne ein

Der DAX präsentierte sich zum Sitzungsbeginn am Montag um rund 1 Prozent fester bei 9.725,88 Zählern, gab seine Gewinne jedoch früh wieder ab und verliert aktuell 0,4 Prozent auf 9.593,98 Indexpunkte.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 3,7 Prozent auf 9.632,52 Punkte nachgegeben.

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie werden Experten zufolge voll auf die Konjunkturdaten der neuen Woche durchschlagen. Entsprechend hoch bleibe die Nervosität der Anleger an den Finanzmärkten. Nach dem Einbruch des ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, rechnen Experten mit einem ähnlich starken Rückgang des europäischen Geschäftsklima-Index am Montag.

Das Repräsentantenhaus hatte vor dem Wochenende das billionenschwere Hilfsprogramm der US-Regierung durchgewunken.

Redaktion finanzen.net / Reuters

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com