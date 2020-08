Shopify-Aktie seit März verdreifacht: Wie weit kann es noch gehen?

• Shopify profitiert von Corona-Krise• Keine Prognose von Shopify• Analysten sind gespalten

Die im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Vorsichtsmaßnahmen haben das öffentliche und wirtschaftliche Leben stark eingeschränkt. Doch die Menschen hatten trotzdem Bedürfnisse und die Unternehmen waren gleichermaßen darauf angewiesen, ihre Geschäfte weiter zu tätigen, um zumindest ihre Fixkosten decken zu können. Die Lösung war einfach: Die Käufer und Verkäufer verließen sich viel stärker als zuvor auf den Online-Handel.

Welt des Einzelhandels verändert sich

Von dieser Entwicklung konnte Shopify enorm profitieren, denn das in Toronto ansässige Unternehmen verkauft Software, mit der Händler Online-Shops betreiben können. Mittels seiner Tools lassen sich beispielsweise Einzelhandels-Websites erstellen, Kassensysteme im Laden zu betreiben, oder Waren direkt über soziale Medien wie Instagram oder Facebook verkaufen. In Zeiten von Corona sind diese Dienstleistungen stark gefragt, schließlich helfen sie den Unternehmen dabei, einen E-Commerce-Bereich aufzubauen bzw. diesen zu stärken.

Kein Wunder also, dass die Anzahl der Händler, welche die Shopify-Software einsetzen, rasant auf inzwischen weltweit über eine Million gestiegen ist. "Vergleicht man den März 2019 mit dem März 2020, ist die Zahl der Händler um 49 Prozent gestiegen. Im Februar waren es 31 Prozent mehr", zitiert die "Augsburger Allgemeine" Shopifys Europa-Chef Roman Rochel.

Wie aus dem jüngsten Quartalsbericht hervorgeht, konnte das an der New Yorker Börse gelistete Unternehmen seinen Umsatz zwischen April und Juni 2020 um 97 Prozent auf 714,3 Millionen US-Dollar (607,73 Millionen Euro) steigern. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung des Aktienkurses wider der sich in etwa verdreifacht hat: Schloss die Shopify-Aktie am 16. März noch mit 322,29 Dollar, so sind es inzwischen schon 1.024,71 Dollar (Schlussstand 18.08.2020).

Shopify beim Ausblick zurückhaltend

Für die Zukunft glaubt Shopify, dass der Online-Handel gestärkt aus der Krise hervorgehen dürfte. So heißt es im jüngsten Quartalsbericht: "Die Covid-19-Pandemie hat das Wachstum des Online-Handels beschleunigt und dazu geführt, dass ein größerer Teil der Ausgaben im Einzelhandel ins Internet gewandert ist. Wir glauben, dass dieser Trend anhalten wird." Trotzdem blieb Shopify vorsichtig wagte keinen Ausblick für das dritte Quartal 2020 oder für das gesamte Jahr, denn es sei nicht vorhersehbar, wie die Pandemie weiter verlaufe.

Damit die Kunden auch weiterhin gerne von zu Hause aus shoppen, arbeitete Shopify jedenfalls fleißig daran, seinen Service noch zu verbessern. Laut Rochel haben Händler jetzt neu auch die Möglichkeit Gutscheine zu erstellen. Außerdem können Waren, die online bestellt wurden, nun auch vor Ort abgeholt werden.

Viele positiv gestimmte Analysten

Auch Analysten sind weiterhin zuversichtlich was Shopify angeht. Für das dritte Quartal 2020 etwa erwarten 25 von ihnen durchschnittlich Umsatzerlöse in Höhe von 643 Millionen Dollar. Das wären zwar weniger als im zweiten Quartal aber immerhin deutlich mehr als die 391 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Außerdem ist es dem kanadischen Anbieter von E-Commerce-Lösungen regelmäßig gelungen, die Umsatzerwartungen zu übertreffen, so auch im kürzlich veröffentlichten zweiten Quartal, für das die Analysten nur 511 Millionen Dollar erwartet hatten. Und für das Schlussquartal liegen die Analystenschätzungen schon bei 775 Millionen Dollar - sie sehen als einen sich verbessernden Trend.

Zu den Analysten, die gegenüber Shopify positiv gestimmt sind gehören laut "sharedeals" auch die Experten von Goldman Sachs. Deren Analyst Christopher Merwin habe seine Empfehlung von bisher "Neutral" auf jetzt "Buy" angehoben und ein Kursziel in Höhe von 1.127 Dollar ausgegeben.

Sehr hohe Bewertung

Doch es gibt auch Marktteilnehmer die angesichts der fundamentalen Bewertung der Aktie sehr skeptisch sind. Schließlich kommt das von dem deutschen Unternehmer Tobias Lütke gegründete Unternehmen inzwischen schon auf eine Marktkapitalisierung von rund 121,68 Milliarden Dollar. Und das, obwohl Analysten durchschnittliche nur mit einem Umsatz von 2,56 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr 2020 rechnen. Damit ist die derzeitige Bewertung bereits erstaunlich hoch.

