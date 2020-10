DAX stabilisiert sich zum Start - Lage bleibt aber fragil

Beim DAX steigt mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 12.773,35 Punkten in den Handel ein.

Am deutschen Aktienmarkt glätten sich am Freitag die Wogen nach dem Vortages-Kursrutsch infolge stark steigender Coronazahlen erst einmal. Langfristig orientierte Investoren nutzten bereits die tieferen Kurse wieder zum Einstieg, hieß es aus dem Handel.

Spannend wird die Preisfeststellung gegen 13 Uhr MESZ, wenn die Oktober-Optionen auf den DAX verfallen. Hier könnte es von Interesse sein, die Marke bei 12.800 Punkten anzulaufen. Charttechnisch ist nach Aussage eines Händlers positiv zu werten, dass die Marke bei 12.600 Punkten am Vortag gehalten habe, diese sollte nicht per Schlusskurs unterschritten werden. Auf der anderen Seite ist im Bereich bei 12.800/12.820 Punkten ein erster Widerstand.

Gute Vorgaben aus den USA

An der Wall Street hatten am Vortag die Standardwerte ihre anfänglichen Verluste bis zur Schlussglocke fast vollständig aufgeholt. Auch das stützt den hiesigen Markt vor dem Wochenende. Die bisherige Wochenbilanz sieht für den deutschen Leitindex nach dem jüngsten Verlust allerdings nicht gut aus, es ergibt sich aktuell ein Minus von mehr als zwei Prozent.

Handel weiter von Unsicherheit geprägt

Weiterhin prägen Unsicherheitsfaktoren wie die US-Präsidentschaftswahl, der Stillstand der Verhandlungen über ein neues US-Konjunkturprogramm sowie in Europa die Brexit-Hängepartie und natürlich das grassierende Coronavirus das Geschehen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones

