AstraZeneca-Aktie schwächer: WHO gibt COVID-19-Impfstoff Notfallzulassung

Die so genannte Covax-Initiative, die hauptsächlich von wohlhabenden westlichen Regierungen und Nichtregierungsorganisationen wie der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird, will in diesem Jahr etwa 2,27 Milliarden Impfdosen an 145 Länder liefern, die meisten davon kostenlos. Die von AstraZeneca und seinen Partnern hergestellten Impfdosen werden voraussichtlich etwa ein Drittel davon ausmachen, und mehr als die Hälfte der Impfstoffe soll schon in der ersten Jahreshälfte geliefert werden.

Covax hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahres 20 Prozent der Menschen in den 92 ärmsten Ländern der Welt geimpft zu haben.

In London fällt die AstraZeneca-Aktie derzeit um 0,31 Prozent auf 7.399,00 Pence.

JOHANNESBURG (Dow Jones)

