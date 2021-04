Covestro-Aktie aktuell: Covestro steigt

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 58,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.234 Punkten steht. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,50 EUR zu. Mit einem Wert von 58,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 464.048 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2021 erreicht. Bei 27,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 61,31 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,00 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro