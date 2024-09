Covestro Aktie News: Covestro gibt am Vormittag nach

Covestro im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 56,16 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,16 EUR ab. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 56,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.437 Covestro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,90 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,64 Prozent.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,181 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,81 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,492 EUR je Aktie aus.

