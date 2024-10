Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 58,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,1 Prozent auf 58,46 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,46 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.689 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 0,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 23,76 Prozent Luft nach unten.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,161 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,67 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,506 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer