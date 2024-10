Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 58,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 58,40 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,42 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 58,40 EUR. Bei 58,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.642 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 58,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 0,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 31,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,141 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,67 EUR.

Covestro gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,506 EUR einfahren.

