Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 30,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 30,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,15 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 386.055 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,24 EUR erreichte der Titel am 01.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,20 Prozent. Bei 28,99 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 3,48 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,67 EUR.

Am 02.08.2022 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.703,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.956,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

