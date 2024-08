Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Freitagmittag positiv

So bewegt sich Covestro

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 53,92 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 53,92 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie legte bis auf 53,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 53,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 46.158 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,66 EUR erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 3,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,57 EUR fiel das Papier am 02.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 17,34 Prozent Luft nach unten.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,24 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,412 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

