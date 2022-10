Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von Covestro befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 34,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 34,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.812 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 40,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 46,36 EUR.

Covestro veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Covestro hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,32 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,73 Prozent auf 4.618,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 20.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 2,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

