Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Covestro-Aktie konnte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 33,43 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,47 EUR an. Bei 32,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 232.797 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,73 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,79 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,17 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,03 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.683,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Covestro einen Umsatz von 3.307,00 EUR eingefahren.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 5,04 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro