Covestro Aktie News: Covestro verliert am Nachmittag

Um 30.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 32,11 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 31,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 806.131 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2021 markierte das Papier bei 60,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,70 Prozent hinzugewinnen. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,46 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 2,07 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 59,71 EUR an.

Covestro ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 4.683,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.307,00 EUR umsetzen können.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 5,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

