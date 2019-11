So wollen drei ehemalige Apple-Mitarbeiter den Chipmarkt aufmischen

• Ehemalige Apple-Entwickler planen Umbruch der Branche• Neuer Server-CPU soll entwickelt werden• Investoren interessiert

Nuvia - so der Name des bereits Anfang dieses Jahres gegründeten Unternehmens - will einen besonders stromsparenden Prozessor für Server in Rechenzentren entwickeln. Dieser Prozessor mit dem Codenamen "Phoenix" soll leistungsfähiger, energieeffizienter und sicherer als bisherige Serverprozessoren sein, erklärte Mitgründer Gerard Williams gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Während die meisten Startup-Unternehmen aus dem Silicon Valley mit einer neuen Idee an den Start gehen, handelt es sich bei Nuvias Server-CPUs nicht um ein gänzlich neuartiges Produkt. Vielmehr tritt das Unternehmen in Konkurrenz zu den Chip-Giganten Intel und AMD.

Erfolgreiche Finanzierungsrunde

Wie Reuters weiter berichtete, konnten bereits in einer ersten Finanzierungsrunde von mehreren Kapitalgebern insgesamt 53 Millionen US-Dollar eingesammelt werden. Einer der Investoren ist dabei der Computer-Hersteller Dell. Dank dieser Gelder will Nuvia seine Mitarbeiterzahl von derzeit 60 bis zum Jahresende auf etwa 100 aufstocken.

Top-CPU-Architekten

Angesichts der Erfahrungen der Nuvia-Gründer wird in der Branche spekuliert, dass der geplante Prozessor von Nuvia auf dem ARMv9-Design basieren könnte. ARM-Prozessoren eignen sich zur Verarbeitung großer Datenmengen und könnten daher auch beim Aufbau der 5G-Mobilfunknetze zum Einsatz kommen.

Bei den Gründern handelt es sich nämlich um drei frühere sehr hochrangige Angestellte von Apples Hardware-Engineering-Abteilung: Gerard Williams III, Manu Gulati und John Bruno. In Apples Halbleitersparte waren sie unter anderem an der Entwicklung von iPhone-Prozessoren beteiligt. Außerdem hatten sie teilweise auch schon Führungspositionen bei Google, ARM, Broadcom und AMD inne. Es dürfte also vor allem die Erfahrung und gute Vernetzung dieser drei Ingenieure sein, die Nuvia für Kapitalgeber so interessant macht - trotz der starken Konkurrenz.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rawpixel.com / Shutterstock.com, Andrew Park / Shutterstock.com