CropEnergies Aktie News: CropEnergies am Mittwochnachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von CropEnergies gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CropEnergies-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 68,6 Prozent auf 11,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CropEnergies nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 68,6 Prozent auf 11,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CropEnergies-Aktie sogar auf 11,50 EUR. Bei 11,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der CropEnergies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.317.833 Stück gehandelt.

Am 05.01.2023 markierte das Papier bei 14,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 12.10.2022 legte CropEnergies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CropEnergies 0,81 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 449,78 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 449,78 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 10.01.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.01.2025 wird CropEnergies schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,500 EUR je CropEnergies-Aktie.

