CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike präsentiert sich am Nachmittag fester

CrowdStrike im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CrowdStrike-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 261,13 USD.

Das Papier von CrowdStrike konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 261,13 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 262,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 259,73 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 457.584 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 398,00 USD. Dieser Kurs wurde am 10.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 34,39 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 140,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 04.06.2024. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,99 Prozent auf 921,04 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 692,58 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CrowdStrike am 27.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 3,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

