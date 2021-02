CureVac-Aktie aktuell: CureVac zeigt sich freundlich

Aktien in diesem Artikel CureVac 80,55 EUR

Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 82,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 82,96 EUR. Bei 82,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 67.839 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 72,00 EUR.

CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com