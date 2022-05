CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel CureVac 16,45 EUR

Um 09:22 Uhr sprang die CureVac-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 16,43 EUR zu. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,43 EUR zu. Bei 16,06 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 488 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 09.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 83,89 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 13,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 123,00 USD an.

CureVac ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CureVac ebenfalls -0,40 EUR je Aktie eingebüßt. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 586,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von CureVac wird am 25.05.2022 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,020 EUR je CureVac-Aktie.

