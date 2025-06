CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagvormittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,11 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 4,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,10 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.360 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,98 EUR) erklomm das Papier am 07.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 48,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,90 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 20.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,475 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

