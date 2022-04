CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel CureVac 17,50 EUR

Das Papier von CureVac legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 17,51 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,56 EUR zu. Bei 17,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.451 CureVac-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2021 auf bis zu 110,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 530,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 25,33 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 123,00 USD für die CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,77 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,41 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5,16 Millionen EUR, gegenüber 29,20 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 82,32 Prozent präsentiert.

Die Q1 2022-Finanzergebnisse könnte CureVac möglicherweise am 25.05.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,685 EUR je CureVac-Aktie.

