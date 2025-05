CureVac Aktie News: CureVac gibt am Mittwochvormittag ab

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 2,97 EUR.

Die CureVac-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 2,97 EUR abwärts. Bei 2,95 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 2,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 13.799 CureVac-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2025 auf bis zu 4,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

Am 10.04.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 36,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,27 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die CureVac-Bilanz für Q1 2025 wird am 21.05.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR je CureVac-Aktie.

