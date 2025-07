CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CureVac legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 4,63 EUR.

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,63 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 4,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,59 EUR. Bisher wurden via Tradegate 109.435 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,98 EUR markierte der Titel am 07.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 7,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 54,58 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,45 USD.

Am 20.05.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CureVac im vergangenen Quartal 940000,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 93,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CureVac 13,43 Mio. USD umsetzen können.

Am 14.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,199 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

