CureVac Aktie News: CureVac am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel CureVac 15,02 EUR

0,81% Charts

News

Analysen

Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10.06.2022 12:22:00 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 14,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 15,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,06 EUR. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 23.676 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2021 bei 89,58 EUR. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 83,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 14,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 123,00 USD angegeben.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 144,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,40 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte CureVac am 15.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -1,373 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie im Minus: CureVac übernimmt Krebsspezialisten

CureVac-Aktie deutlich schwächer: CureVac spürt immer noch Folgen von Impfstoff-Misserfolg

CureVac, BioNTech & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com