CureVac Aktie News: CureVac verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von CureVac zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der CureVac-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 3,85 EUR.

Bei der CureVac-Aktie ließ sich um 09:18 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 3,85 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,90 EUR an. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 3,81 EUR. Bei 3,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 23.967 Stück.

Am 07.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (2,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 45,40 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,90 USD je CureVac-Aktie an.

Am 20.05.2025 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 940000,00 USD, gegenüber 13,43 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,471 EUR ausweisen wird.

