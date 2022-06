CureVac Aktie News: CureVac büßt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel CureVac 13,61 EUR

Um 13.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die CureVac-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 13,62 EUR ab. Bei 13,41 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 25.498 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 83,83 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 13,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 123,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 25.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,62 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 24,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 144,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von CureVac wird am 15.08.2022 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2023 einen Verlust in Höhe von -1,373 EUR ausweisen wird.

