CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 2,70 EUR.

Das Papier von CureVac befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 6,0 Prozent auf 2,70 EUR ab. Die CureVac-Aktie sank bis auf 2,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.010 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,37 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 2,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 23,63 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten CureVac-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,90 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 10.04.2025 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,43 Mio. USD, gegenüber 17,93 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,94 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.04.2026 dürfte CureVac die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,530 EUR einfahren.

