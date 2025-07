CureVac Aktie News: Anleger schicken CureVac am Nachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:04 Uhr 1,1 Prozent auf 4,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CureVac-Aktie bisher bei 4,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,68 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 353.261 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 54,72 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,45 USD an.

Am 20.05.2025 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,34 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2027 einen Verlust in Höhe von -0,199 EUR ausweisen wird.

