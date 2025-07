CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CureVac-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 4,59 EUR.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,59 EUR. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 4,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,61 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.228 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 7,71 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 54,24 Prozent wieder erreichen.

CureVac-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,45 USD je CureVac-Aktie aus.

CureVac gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CureVac ein Ergebnis je Aktie von -0,34 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 940000,00 USD, gegenüber 13,43 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 präsentieren.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,199 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

