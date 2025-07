CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CureVac-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 4,63 EUR.

Die Aktie legte um 16:05 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,63 EUR zu. Bei 4,63 EUR erreichte die CureVac-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,60 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 110.164 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,52 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 120,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,45 USD für die CureVac-Aktie aus.

Am 20.05.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -0,199 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen