CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,69 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,69 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,68 EUR aus. Bei 4,68 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 4.163 CureVac-Aktien umgesetzt.

Bei 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,23 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 4,45 USD.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 93,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,43 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 14.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,199 EUR je Aktie in den CureVac-Büchern.

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen