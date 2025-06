CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

CureVac im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 4,72 EUR.

Das Papier von CureVac legte um 16:00 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 4,72 EUR. Die CureVac-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,73 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 164.799 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 55,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für CureVac-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,45 USD an.

Am 20.05.2025 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 93,00 Prozent zurück. Hier wurden 940000,00 USD gegenüber 13,43 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 14.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,471 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

