CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CureVac. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,70 EUR nach oben.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 4,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 4,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.917 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 55,28 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,45 USD.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 93,00 Prozent auf 940000,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 14.08.2025 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,471 EUR je Aktie in den CureVac-Büchern.

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen

BioNTech übernimmt CureVac: Strategische Expansion in der Krebsforschung könnte mRNA-Therapien vorantreiben