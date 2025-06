CureVac Aktie News: CureVac am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 4,75 EUR.

Die CureVac-Aktie zeigte sich um 16:06 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,75 EUR an der Tafel. Die CureVac-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,77 EUR aus. Bei 4,70 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 157.496 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 4,89 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,45 USD an.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,471 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

