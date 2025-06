CureVac Aktie News: CureVac am Freitagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich CureVac

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt ging es für die CureVac-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,72 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 4,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,72 EUR aus. Mit einem Wert von 4,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 69.602 CureVac-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,10 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 124,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,45 USD aus.

Am 20.05.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CureVac ein Ergebnis je Aktie von -0,34 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat CureVac im vergangenen Quartal 940000,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 93,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CureVac 13,43 Mio. USD umsetzen können.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,471 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

