CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag billiger

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,61 EUR abwärts.

Das Papier von CureVac gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 4,61 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 4,61 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,64 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 32.886 CureVac-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2025 auf bis zu 4,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 7,98 Prozent wieder erreichen. Bei 2,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,45 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. CureVac hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 93,00 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,43 Mio. USD gelegen.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,471 EUR je CureVac-Aktie.

